Serie A, Juventus beffata dall'Inter con polemiche, salvezza Sassuolo: risultati 5° giornata e classifica poule scudetto e salvezza

Che cosa è accaduto nel match clou della giornata che incide sulla classifica in chiave Scudetto: l'assetto della classifica, il calendario della prossima giornata

Sulla carta era il match clou di questa 5° giornata di post season della Serie A chiusa dalla vittoria – per nulla scontata e alquanto discussa – dell’Inter sulla Juventus in poule scudetto e quelle di Como e Sassuolo in poule salvezza contro Napoli e Sampdoria.

Un quadro rinnovato ma con alcune importanti indicazioni, in chiave titolo e possibilità concreta di uscita dal massimo campionato: le bianconere rimangono in testa a 49 punti, perdendo però terreno nei confronti delle nerazzurre (tornate al secondo posto) e della Roma, che sfideranno proprio nel prossimo turno con otto lunghezze di vantaggio. Lo Scudetto si deciderà dunque nelle prossime gare, mentre la domenica di campionato appena terminata ha assegnato un posto nel prossimo campionato di Serie A al Sassuolo, terza formazione a raggiungere la salvezza dopo Lazio e Como.

Poule scudetto, l’Inter supera la Juventus

E così l’Inter riuscì nell’arduo intento di conquistare la prima vittoria in post season, ai danni proprio della Juventus al 95’ e centrare l’obiettivo più ambizioso. Il big match si è chiuso con un 3-2 inatteso, all'”Arena Civica” di Milano, che ha premiato infine le nerazzurre con un gol decisivo in pieno recupero. Dopo un primo tempo combattuto, al 45’ è la formazione di Canzi a portarsi avanti: punizione laterale di Brighton e deviazione leggerissima di Beccari nella mischia, che vale l’1-0 per le prime della classe.

Al ritorno in campo, dopo l’intervallo, incursione di Serturini che crossa bene sul secondo palo trovando la deviazione in corner di Boattin. Sono però le nerazzurre, al 55’, a trovare il gol che rimette tutto in equilibrio con Tomaselli, che dopo un’azione prolungata in seguito a un calcio d’angolo supera Peyraud-Magnin, realizzando la sua terza marcatura in questo campionato.

La sfida si intensifica sul piano del gioco e dell’intensità, ma è nel finale che succede di tutto. All’88’ le bianconere tornano in vantaggio grazie alla rete di Cantore. Un minuto dopo Piovani apporta una variazione e toglie Magull per Bugeja facendo guadagnare un calcio di rigore al 92’, fischiato tra le polemiche delle avversarie e trasformato da Wullaert.

Il match sembra destinato a chiudersi in equilibrio, ma al 95′ l’Inter centra la vittoria, tra le polemiche.

Poule salvezza, Sassuolo salvo

Nella domenica di campionato appena conclusa festeggia il Sassuolo che centra l’obiettivo più importante. Le neroverdi, grazie alla vittoria sul campo della Sampdoria e alla sconfitta del Napoli contro il Como, salgono infatti a 25 punti nella mini classifica di poule salvezza, con un distacco sulle ultime due abbastanza ampio da non poter essere colmato: +14 sul Napoli e +15 sulla Sampdoria, con quattro partite ancora per decidere l’assetto definitivo della poule salvezza.

Risultati della 5ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Inter-Juventus 3-2

45’ Beccari (J), 55’ Tomaselli (I), 88’ Cantore (J), 90’+3’ rig. Wullaert (I), 90’+5’ Polli (I)

45’ Beccari (J), 55’ Tomaselli (I), 88’ Cantore (J), 90’+3’ rig. Wullaert (I), 90’+5’ Polli (I) Roma-Fiorentina 2-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Riposa: Milan

Classifica poule scudetto:

Juventus 49,

Inter 42,

Roma 41,

Fiorentina 35,

Milan 31

Poule salvezza

Napoli-Como 0-2

28’ Kramzar (C), 64’ Kerr (C)

28’ Kramzar (C), 64’ Kerr (C) Sampdoria-Sassuolo 2-5

8’ Chmielinski (SAS), 24’ Clelland (SAS), 49’ Baldi (SAM), 64’ Missipo (SAS), 68’ Clelland (SAS), 81’ Dhont (SAS), 90’+6’ Arcangeli (SAM)

8’ Chmielinski (SAS), 24’ Clelland (SAS), 49’ Baldi (SAM), 64’ Missipo (SAS), 68’ Clelland (SAS), 81’ Dhont (SAS), 90’+6’ Arcangeli (SAM) Riposa: Lazio

Classifica poule salvezza:

Como 32,

Lazio 29,

Sassuolo 25,

Napoli 11,

Sampdoria 10

Programma della 6ª giornata della seconda fase

Sabato 12 e domenica 13 marzo si disputano gli incontri della 6° giornata di poule scudetto e poule salvezza:

Poule scudetto

Milan-Fiorentina

Roma-Juventus

Milan-Fiorentina Roma-Juventus Poule salvezza

Sampdoria-Lazio

Napoli-Sassuolo