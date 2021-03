Serie A, Juventus-Lazio: le parole di Fabio Paratici

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Lazio prende la parola Fabio Paratici, direttore sportivo dei bianconeri, ai microfoni di DAZN:

“Giorni da Juventus? Sono sempre giorni da Juventus. Questo è un club che ti porta sempre a essere concentrato, ogni giorno al 100%. Siamo a marzo, in un momento decisivo della stagione. Siamo in corsa su tutti i fronti, al di là di chi c’è e chi no cercheremo di portare a casa i risultati. Partita decisiva per lo scudetto? È presto, mancano tante partite, non sarà decisiva. È un periodo di stagione importante, siamo contenti avere tutto ancora aperto”.

Nella partita di questa sera si assisterà ad una scena insolita per il calcio italiano, ossia alla panchina del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo:

“Ronaldo in panchina? È pronto ad andare in campo, ma giochiamo tante partite e di comune accordo si sceglie la strategia migliore per ogni partita”.

Una questione di cui si parla da tempo, ormai, riguarda il suo rinnovo di contratto con la Juventus:

“Futuro e rinnovo? Parlo tutti i giorni col presidente, anche più volte al giorno. Abbiamo affrontato il tema, non c’è nessuna fretta, ne parleremo a tempo debito con massima serenità, abbiamo un gran rapporto”.

OMNISPORT | 06-03-2021 20:49