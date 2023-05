Serie A, Juventus-Lecce: probabili formazioni

Gli schieramenti iniziali delle due squadre

03-05-2023 08:49

Per la 33.ma giornata di Serie A, il secondo anticipo delle ore 18 vedrà anteporsi Juventus e Lecce. I Bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo un mese di aprile senza successi, la squadra di Baroni vuole consolidare la sua posizione per essere certa della salvezza matematica. Così in campo le due formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Maria, Kaio Jorge, Kean

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Falcone

Squalificati: Strefezza

Indisponibili: Pongracic