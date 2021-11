Serie A, Juventus: McKennie in ripresa ma sempre tra i partenti

08-11-2021 19:20

Il centrocampista americano della Juventus Weston McKennie, dopo un inizio di stagione molto difficile caratterizzato da una collocazione tattica che non si trovava, in questo ultimo periodo è stato uno dei migliori tra le file della Vecchia Signora.

Proprio queste recenti prestazioni positive, il cui emblema è la cavalcata palla al piede contro lo Zenit che ha fatto il giro di tutti i social, lo avrebbero rimesso al centro di diverse voci di mercato.

L’ultima in particolare viene dall’Inghilterra, e nello specifico dal ‘Sun’, che riporta di un forte interesse del nuovo Tottenham di Antonio Conte.

La mezzala texana sarebbe infatti una specifica richiesta del nuovo manager dei londinesi, che per averlo sarebbe disposto ad investire non meno di 17 milioni di euro.

Un’offerta è tutto sommato in linea con quanto chiesto dalla Juventus nell’ultimo mercato, ma la sensazione è che servirà qualcosa in più per portare il giocatore in Premier League.

OMNISPORT