Serie A, Juventus: per l'esterno si guarda in casa Atalanta

03-12-2022 10:31

Nonostante tutte le difficoltà che sta affrontando in questo momento, la Juventus cerca comunque rinforzi per tornare competitiva in Serie A e per rimanere sul campo all’altezza della propria storia.

Come scrive Tuttosport, gli uomini mercato bianconeri puntano a un esterno che possa alternarsi con Cuadrado. Il nome sarebbe già stato trovato, ovvero Joakim Maehle: il danese dell’Atalanta potrebbe arrivare in prestito con un obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni.

Vedremo come si svilupperà il mercato della Juventus durante questa tempesta.