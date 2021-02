Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni

La 21^ giornata di serie A offrirà una sfida molto importante per il campionato tra Juventus e Roma: calcio d’inizio alle 18:00 di sabato 6 febbraio.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato sul campo della Sampdoria per 2 a 0 così come quello in Coppa Italia contro l’Inter a San Siro per 2 a 1. I giallorossi invece hanno vinto l’ultima sfida di campionato contro il Verona per 3 a 1 riscattando un periodo poco florido per gli uomini di Fonseca.

Solo uno il giocatore in infermeria per Andrea Pirlo ovvero Paulo Dybala. L’argentino ha subito l’ennesimo infortunio stagionale e dovrebbe rientrare tra 15 giorni circa. Sarà assente per squalifica invece anche Rodrigo Bentancur mentre torna disponibile Ramsey. Per il big match contro i giallorossi, Pirlo in attacco, si affiderà alla coppia Ronaldo-Morata.

Pesanti le assenze per Fonseca che, oltre ai lungodegenti Fazio, Zaniolo e Pedro dovrà fare a meno anche di un faro difensivo come Chris Smalling a causa di una lesione al flessore che lo ha costretto ad uscire dopo soli 12 minuti contro il Verona e non ci sarà nella sfida dello Stadium. Mancherà per squalifica Lorenzo Pellegrini mentre tra i convocati, ci sarà nuovamente Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Mayoral. All. Fonseca

OMNISPORT | 05-02-2021 10:16