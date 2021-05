Serie A, Juventus: sembra deciso il futuro di Cristiano Ronaldo

Il numero 7 più forte di sempre, Cristiano Ronaldo, salva ancora una volta Andrea Pirlo e tutta la Juventus con una fantastica doppietta sotto la pioggia della Dacia Arena, permettendo ai bianconeri di rimanere pienamente in corsa per la zona Champions, e anzi di allungare un pò su Atalanta e Napoli, fermate da due pareggi beffardi contro Sassuolo e Cagliari.

L’abbraccio liberatorio con tutta la panchina della Juventus mostra come davvero Ronaldo sia “dentro” il Mondo Juve, rompendo un digiuno che durava da tre partite (un’infinità per uno da quasi 800 gol in carriera) e arrivando a quota 99 gol in maglia bianconera in meno di 3 stagioni. Ma se sul campo il fenomeno di Madeira continua a rimanere sul pezzo, non si placano le indiscrezioni extra campo sulla sua prossima destinazione nella stagione 2021/2022. Sarà alla Juventus o se ne andrà verso altri lidi?

I problemi economici della Vecchia Signora sono sotto gli occhi di tutti e, nonostante le valanghe di gol che garantisce, 31 milioni di euro netti all’anno sono una cifra enorme per una formazione in difficoltà sotto tutti i punti di vista. Tuttavia per il mondo bianconeri arrivano rassicurazioni sul futuro di CR7.

Secondo Claudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset, il cinque volte Pallone d’Oro non romperà il matrimonio che lo lega alla Juve ancora per un altro anno, e alla trasmissione televisiva Pressing rivela quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo:

“Cristiano Ronaldo non ha intenzione di lasciare la Juventus, vuole onorare il suo contratto in scadenza nel 2022. Un ritorno in Spagna al Real non è un’ipotesi concreta, mentre lo United non ha la forza economica per un’operazione del genere. Non ci sono le condizioni affinché Ronaldo lasci la Juve, anche per questioni personali legate a tutti i suoi sponsor. Ronaldo ha un idea per il futuro e ve lo sveliamo in anteprima. Vuole finire il suo ciclo alla Juventus e poi giocare due anni nello Sporting Club Portugal“.

Parole pesanti sul futuro dell’attaccante portoghese, che se confermate metterebbero la parola fine su questa telenovela e ridarebbero un po di tranquillità ad un ambiente che ha bisogno si di cambiare, ma anche di aggrapparsi a qualche certezza dopo essere stata spodestata dopo 9 anni di tirannia.

