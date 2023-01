Serie A, Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali

07-01-2023 17:34

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, sfida valida per la 17° giornata di Serie A.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia – 2.7 in media a match). Dopo il 2-0 nello scontro più recente, i bianconeri potrebbero centrare due successi di fila senza subire gol contro i friulani per la prima volta dal 2018 (due tra marzo e ottobre).

Queste le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Di Maria. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Sottil