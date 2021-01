Serie A, Juventus-Udinese: le probabili formazioni

Sarà la sfida tutta bianconera tra Juventus e Udinese, alle 20.45 all'”Allianz Stadium”, a chiudere il programma della 15a giornata di Serie A, la prima del 2021.

Nuovo turno casalingo per la squadra di Pirlo, che ha chiuso l’anno solare con il tracollo interno contro la Fiorentina, prima sconfitta in campionato subita da Ronaldo e compagni. Di fronte ci sarà un avversario che ha visto interrompersi la serie positiva contro il Benevento, ma ancora in una posizione rassicurante di classifica.

Nella Juventus solito ballottaggio in regia tra Arthur e Bentancur, a centrocampo Kulusevski e Ramsey si contendono una maglia. Recuperati Chiellini e Demiral, ancora panchina per Dybala.

Tra i friulani De Maio prenderà il posto dello squalificato Becao, davanti probabile conferma per Lasagna.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Styger-Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All.: Gotti.

OMNISPORT | 02-01-2021 13:54