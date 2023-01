Serie A, l'Atalanta si prende il quarto posto: Samp ancora ko

Sesto risultato utile consecutivo per la Dea, considerando anche la vittoria in Coppa Italia.

28-01-2023 22:46

L’Atalanta batte la Sampdoria 2-0 grazie alle reti di Maehle e del solito Lookman e raggiunge per il momento il quarto posto in solitaria in classifica. Sesto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Gasperini, considerando anche la Coppa Italia, che hanno iniziato molto bene questo 2023.

Dopo un inizio complicato l’Atalanta esce fuori e prende in mano un match comunque equilibrato, sbloccato nel primo tempo al 42′ da Maehle: cross dalla sinistra di Boga per Lookman che di testa colpisce il palo, sulla ribattuta Hateboeur serve il danese che non sbaglia per l1-0.

Nel secondo tempo, l’Atalanta raddoppia al 57′: servito da Toloi, Lookman si mette in proprio e batte l’estremo difensore avversario di destro. I nerazzurri riescono abbastanza serenamente a gestire il doppio vantaggio, con i blucerchiati che si rendono davvero pericolosi solo nei minuti di recupero del match. Il risultato però non cambia, la Dea vince 2-0 sugli ospiti.