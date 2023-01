Serie A, l'Inter lavora al rinnovo di Acerbi

06-01-2023 17:58

Arrivato in estate in prestito dalla Lazio per essere una riserva, Francesco Acerbi sta conquistando sempre più spazio all’interno della rosa nerazzurra grazie a prestazioni sempre solide e a una personalità che si sta facendo sentire dentro e fuori dal campo.

Sembra che le prestazioni del centrale siano così buone che l’Inter abbia deciso di procedere col riscatto del calciatore dalla Lazio. La dirigenza nerazzurra, al netto del rendimento dell’ex biancoceleste, potrebbe aprire al pagamento, fissato a 4 milioni di euro. Parecchi per un giocatore di 35 anni (il prossimo 10 febbraio, ndr), ma l’affare adesso pare essere abbastanza fattibile. Non è da escludere che la dirigenza nerazzurra possa domandare uno sconto a Lotito.

