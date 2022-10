Serie A, l'Udinese riprende l'Atalanta: 2-2 spettacolare al Friuli

09-10-2022 17:02

Tra Udinese e Atalanta finisce 2-2 al Friuli. Un match bellissimo tra due squadre in forma, con i ragazzi di Sottil che dimostrano nuovamente di meritare il terzo posto in classifica. La Dea invece si prende momentaneamente il primo posto, ma non manca il rammarico dopo il doppio vantaggio.

Primo tempo vivo ma bloccato. Il gol però arriva ugualmente e a passare in vantaggio sono gli ospiti al 36′: Koopmeiners lancia lungo per Muriel, che con un passaggio preciso e calibrato serve un pallone perfetto a Lookman, che deve solo spedire dentro.

Nella ripresa il match è uno spettacolo. Al 55′ l’Atalanta raddoppia dal dischetto, dopo un fallo di Udogie su Muriel: il colombiano non sbaglia dagli 11 metri. L’Udinese sembra subire inizialmente il colpo, ma i ragazzi di Sottil hanno mille vite. Al 67′, Deulofeu accorcia le distanze con una punizione perfetta, con la palla che si insacca sul primo palo. Al 78′ i padroni di casa dialogano bene e il cross di Pereyra per Perez è perfetto: l’argentino di testa non fallisce il 2-2.

I bianconeri insistono fino alla fine, cercando di ribaltare la partita, ma spingono senza trovare successo. Alle fine, tra Udinese e Atalanta, è un 2-2 bellissimo.