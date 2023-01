Serie A, l'Udinese ritrova la vittoria a Marassi: Sampdoria ko

22-01-2023 14:33

Non succedeva da quasi quattro mesi, dallo scorso 3 ottobre. Ma l’Udinese adesso ce l’ha fatta ed è tornata a vincere una partita di campionato. I friulani hanno infatti battuto per 1-0 la Sampdoria a Marassi nell’anticipo delle 12:30 della domenica dell’ultima giornata d’andata del campionato di Serie A. Un successo che riporta al settimo posto la formazione di Andrea Sottil.

La sfida del Luigi Ferraris è stata preceduta da un nuovo tributo emozionante della squadra e del pubblico blucerchiato alla bandiera Gianluca Vialli. In avvio la formazione di Dejan Stankovic è stata anche la più vicina al gol con Gabbiadini e Djuricic, che ha sprecato davanti a Silvestri.

Nella ripresa per gli ospiti ci hanno provato Samardzic e Becao. Male invece Vieira da pochi passi per la Sampdoria, al 61′ ha calciato alto. All’88’ è invece arrivato il gol decisivo di Ehizibue. Regolare la sua rete con deviazione sotto porta dopo il tocco di testa all’indietro di Winks. Il Var ha convalidato. Dopo quasi otto minuti di recupero, la partita è terminata così 1-0 per l’Udinese.

Con il ritorno alla vittoria, i friulani sono tornati al settimo posto con 28 punti davanti al Torino di due punti. I blucerchiati rimangono così a quota 9 e sono adesso penultimi dopo l’ultima vittoria ottenuta dall’Hellas Verona.