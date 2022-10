Serie A: La Juventus torna a vincere dopo un mese: è 3-0 al Bologna

02-10-2022 23:05

La Juventus matura la terza vittoria in Campionato per 3-0 contro un Bologna disorientato e mai in partita. I bianconeri tornano a vincere dopo un mese esatto e nuovamente per 3-0 (come lo scorso 13 agosto nel successo casalingo ai danni del Sassuolo). Si segnala il primo gol italiano messo a segno da Kostic al 24′: bel recupero palla di Milik, che l’affida a Vlahovic. Il serbo aspetta l’arrivo del connazionale e lo serve sulla corsa, bravo l’ex Eintracht a provarci da posizione complicata a battere Skorupski. Al 59′ anche Vlahovic torna al gol grazie ad un bel colpo di testa su assist di McKennie. Al 65′ Milik migliora ulteriormente la propria media realizzata con una sassata che non lascia possibilità di replica a Skorupski per il definitivo 3-0.

JUVENTUS-BOLOGNA 3-0 – TABELLINO

Marcatori: 24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik

Ammoniti: –

Espulsi: –

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie (60′ Cuadrado), Locatelli (77′ Miretti), Rabiot (77′ De Sciglio), Kostic (60′ Paredes); Vlahovic, Milik (81’Kean). All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (61′ Cambiaso), Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Dominguez (61′ Medel), Schouten (77′ Aebischer); Orsolini, Soriano (77′ Ferguson), Sansone (61′ Vignato); Arnautovic. All. Thiago Motta