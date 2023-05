I capitolini festeggiano la qualificazione Champions grazie alla doppietta del serbo, che piega i grigiorossi nel finale.

28-05-2023 20:06

Non ci sono motivazioni particolari all’Olimpico, ma Lazio e Cremonese danno vita a una sfida divertente e con tante reti.

I padroni di casa, che salutano l’addio al calcio di Radu e celebrano la qualificazione Champions e il decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma, si portano subito in vantaggio con Hysaj, servito a dovere da capitan Immobile. Fioccano le occasioni per la banda Sarri, che cerca il raddoppio con i vari Vecino, Romagnoli e Luis Alberto e che lo trova con una pregevole girata, imbeccato da Pedro. Al rientro dagli spogliatoi il punteggio si rimette in equilibrio, ma senza particolari meriti da parte della Cremonese: sono il potente destro dal limite sferrato da Galdames, complice la deviazione di Casale, prima e il controtempo con cui Lazzari beffa Provedel, dopo la ‘spizzata’ di Ciofani sul traversone di Sernicola, poi a far sorridere Ballardini. Nel finale è ancora Milinkovic-Savic a regalare la vittoria (e un potenziale secondo posto di prestigio) ai suoi, sfruttando il pasticcio tra Sarr e Vasquez di testa: in precedenza avevano sfiorato il bersaglio da tre punti Felipe Anderson, Immobile e lo stesso centrocampista serbo da un lato, Tsadjout dall’altro. Coi tre punti conquistati i biancocelesti ottengono pure il pass per la Supercoppa a quattro del prossimo anno: sfideranno in semifinale l’Inter, mentre l’altra sfida sarà tra Napoli e Fiorentina.

Questo il tabellino:

Lazio – Cremonese 3-2 (2-0)

Marcatori: 3’ Hysaj (L) 36’ Milinkovic – Savic (L) 8’ st Galdames (C ) 13’ st aut. Lazzari (L) 44’ st Milinkovic – Savic (L).

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj (dal 34’ st Pellegrini), Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (dal 45’ st Basic); Pedro (dal 14’ st F. Anderson), Immobile, Zaccagni (dal 45’ st Radu). Allenatore: Sarri.

Cremonese (3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (dal 31’ st Vasquez); Sernicola, Pickel, Galdames Mallan (dal 31’ st Castagnetti), Meite, Valeri; Ciofani (dal 14’ st Buonaiuto), Tsadjout. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Sig. Giua.

Espulso: 48′ st Sarri (L).

Ammoniti: Sernicola (C ), Galdames (C), Zaccagni (L), Pellegrini (L).

Nell’ultimo turno ci saranno Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana.