Serie A, la Lazio frena di nuovo a Verona

I biancocelesti non vanno oltre l'1-1 contro l'Hellas

06-02-2023 20:31

E’ terminata in parità Verona-Lazio, primo posticipo del lunedì della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Una rete per tempo: al vantaggio di Pedro ha replicato nella ripresa Ngoge.

Dopo questo pareggio, il secondo di fila, la squadra di Sarri sale a 39 punti al quarto posto, a +1 su Atalanta e Milan, mentre l’Hellas è diciottesimo a 14 punti, in zona retrocessione.

Primo tempo giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, occasioni per Doig e Depaoli per i padroni di casa, Immobile per gli ospiti. Poco prima dell’intervallo arriva lo splendido vantaggio di Pedro, che mostra la sua classe superiore sfoderando un sinistro a giro che non lascia scampo a Montipò.

Nella ripresa il Verona trova l’immediato pareggio al 51′ con Ngoge, colpo di testa su punizione di Lazovic, e sfiora il vantaggio con lo stesso Lazovic, che colpisce un palo con una conclusione a giro pochi minuti dopo. Dopo l’avvio roboante dei gialloblu la gara si riequilibra, nel finale i biancocelesti spingono di più ma il risultato non cambia.