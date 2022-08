Serie A: la Lazio va in bianco a Torino, pari a Udine

20-08-2022 20:29

Serie A senza reti nel pomeriggio di sabato: sia Torino-Lazio, sia Udinese-Salernitana finiscono 0-0. La squadra di Sarri e i granata salgono a 4 punti, primo punto invece sia per i friulani che per i campani dopo i ko all’esordio.

All’Olimpico Grande Torino poche emozioni nel primo tempo, anche se Marusic ha una grande chance al 24′, quando calcia addosso al portiere granata. Nella ripresa la squadra di Sarri aumenta la pressione sfiorando il vantaggio con Immobile e Milinkovic-Savic, senza successo.

Nel match della Dacia Arena l’Udinese comanda nel primo tempo (palo di Deulofeu), poi va in difficoltà per l’espulsione di Perez, cacciato per un brutto fallo su Mazzocchi. Nella ripresa i campani in vantaggio numerico si fanno vedere con Bonazzoli, senza successo. Anche questa partita finisce senza reti.