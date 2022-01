Serie A, la Lega vince tre ricorsi: il Covid ferma solo un match

08-01-2022 14:28

La Serie A è nel caos più totale da giorni, a causa dei tanti giocatori positivi al Covid. Nell’ultima giornata di campionato, ben quattro partite non sono state disputate: Bologna–Inter, Atalanta–Torino, Salernitana–Venezia e Fiorentina–Udinese.

Serie A, la Lega vince tre ricorsi

Anche la 21esima giornata sembrava dover fare i conti con diversi match non giocati, ma adesso le cose potrebbero cambiare. La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Oltre a quello del Piemonte infatti, il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese e Salernitana.

Serie A, incertezza sugli orari

I giocatori di Udinese e Salernitana adesso non sono più in isolamento: Udinese–Atalanta e Verona–Salernitana potrebbero quindi giocarsi, ma c’è ancora incertezza su date e orari di alcune partite. Problemi non secondari, anche perché sarà difficile incastrare bene le partite in un calendario già fitto. La possibilità di giocare resta però ovviamente la notizia più importante.

Serie A, salta un solo match

Non arrivano invece buone notizie per quanto riguarda Cagliari–Bologna: il TAR dell’Emilia Romagna infatti ha confermato la quarantena per i ragazzi di Mihajlovic. Difficilmente perciò gli emiliani scenderanno in campo all’Unipol Domus, in Sardegna. Come riporta La Repubblica, le aziende sanitarie potranno applicare la quarantena solo a chi non ha ancora la terza dose di vaccino.

Per questo motivo l’unico ricorso perso è quello contro il TAR dell’Emilia Romagna, poichè i giocatori del Bologna non hanno ancora ricevuto la terza dose. Il match contro il Cagliari verrà quindi rinviato. La 21esima giornata di Serie A si giocherà quindi quasi per intero (salta solo Cagliari–Bologna), resta però come già specificato in precedenza l’incertezza su date e orari di alcune partite.

