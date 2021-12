Serie A: la Roma si rialza, Mourinho aggancia la Juve

13-12-2021 22:46

La Roma ha battuto per 2-0 lo Spezia nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A: i giallorossi dopo due ko di fila si sono rialzati in campionato grazie alle reti dei difensori Smalling e Ibanez. Nel finale espulso Felix per una ingenuità.

In classifica la squadra di Mourinho risale al sesto posto, a pari punti con la Juventus e a -8 dal quarto posto del Napoli. Lo Spezia, al quarto ko in cinque gare, è diciassettesimo a 12.

Serie A, Roma-Spezia: la sblocca subito Smalling

Buon approccio della Roma, che al 6′ si porta subito in vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Karsdorp, Abraham fa sponda per Smalling che lasciato tutto solo colpisce di testa per l’1-0 giallorosso. Scarsa la reazione dei liguri, che al 15′ perdono Sala per infortunio, dentro Kiwior. Al 25′ Vina smarcato da un tacco di Abraham si avvicina al raddoppio, al 31′ è lo stesso ex Chelsea in rovesciata a insidiare Provedel, ma non si coordina bene.

Dopo due tentativi di Reca, ancora la Roma è pericolosa nel finale con Abraham, che con un colpo di testa colpisce la traversa mancando il 2-0.

Serie A, Roma-Spezia: Ibanez raddoppia

La Roma la chiude nella ripresa: al 57′ Ibanez, sugli sviluppi di un corner battuto da Veretout, sfugge ai difensori e di testa trafigge per la seconda volta Provedel. Al 62′ lo Spezia dimezza le distanze con Manaj ma la rete è annullata per fuorigioco del giocatore albanese.

Serie A, Roma-Spezia: finale in gestione per Mourinho, Felix espulso

Finale in equilibrio, gli ospiti cercano di rientrare ma il tentativo di Manaj al 78′ è vanificato dall’intervento di Rui Patricio. Pochi minuti prima Provedel aveva sventato un’occasione di Abraham. I padroni di casa gestiscono senza rischiare, nel finale Felix Afena-Gyan espulso ingenuamente: prima prende un giallo per proteste, poi si fa cacciare quando si aiuta con una mano per segnare (gol annullato). Tre punti importanti per Mourinho che torna a vincere dopo un periodo complicato e aggancia la Juventus al sesto posto.

