Serie A: la Salernitana trova la seconda vittoria in stagione, pari Spezia-Genoa

26-10-2021 20:49

Due sfide già andate in scena nella decima giornata di Serie A TIM. Lo Spezia non va oltre al pari casalingo contro il Genoa di Ballardini .Autogol di Sirigu e rigore di Criscito i gol dell’incontro. Il Genoa non ha trovato il successo in sette gare di fila in Serie A con Davide Ballardini in panchina per la prima volta da aprile 2013 (otto). Nell’altra partita invece la Salernitana di Colantuono trova un’insperata vittoria all’ultimo respito contro il Venezia di Paolo Zanetti. Al vantaggio di Aramu rispondono Bonazzoli e Schiavone.

Spezia-Genoa 1-1

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec (60’ Colley), Salcedo (76’ Antiste), Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso (45’ Biraschi), Vasquez, Masiello, Criscito; Rovella, Badelj (75’ Galdames) , Behrami (62’ Caicedo); Kallon (71’ Pandev), Destro, Ekuban (45’ Sturaro). All. Ballardini

Arbitro: Sozza di Seregno.

Gol: 67’ Aut. Sirigu (G), 86’ Criscito (G)

Ammoniti: Bastoni (S), Biraschi (G), Caicedo (G), Masiello (G)

Spezia e Genoa si dividono la posta in palio in questa sfida di bassa classifica. Apre le parcature un autogol del portiere del Grifone Sirigu: Colley scaglia un bolide angolato sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sfera sbatte prima sul palo e poi sulla schiena di Sirigu. Un calcio di rigore di Domenico Criscito al minuti 86 ristabilisce però la partità. Il fallo di provedel su Caicedo.

Venezia-Salernitana 1-2

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro (dal 67′ Haps); Crnigoj, Kiyine (dal 56′ Heymans), Busio; Aramu (dal 46′ Ampadu), Forte (dal 67′ Henry), Okereke (dal 71′ Svoboda). All. Zanetti

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber (dall’86’ Gagliolo); Obi (dal 76′ Obi), Di Tacchio, Kastanos (dal 67′ Schiavoni), Ranieri; Ribery; Bonazzoli (dal 76′ Simy), Djuric (dal 76′ Gondo). All. Colantuono

Gol – Aramu (V), Bonazzoli (S), Schiavone (S)

Assist – Molinaro (V), Ribery (S), Simy (S)

Note: Ammoniti – Busio (V), Bonazzoli (S), Ampadu (V), Mazzocchi (S), Zortea (S), Di Tacchio (S)

Espusli – Ampadu (V)

Grazie a questa vittoria, gli uomini di Colantuomo si schiodano dall’ultima posizione in classifica, salendo a quota 7, a -1 dai padroni di casa. Apre le marcature il fantasista dei lagunari Aramu: palla persa da Kastanos, cross basso di Molinaro, velo di Okereke e mancino ad incrociare del fantasista del Venezia che la mette all’incrocio e sblocca la sfida.

La riprende per Bonazzoli al minuto 62: spunto del solito Ribery che serve Bonazzoli sulla sinistra. L’ex-Inter si accentra e con un sinistro rasoterra sotto le gambe di Gyomber trova l’angolino battendo Romero. Il gol della vittoria campana arriva però solamente al minuti 95: uscita maldestra di Romero, spizzata di Simy e rasoiata da centro area del subentrato che fredda l’argentino e regala i 3 punti alla Salernitana.

