Serie A, la Sampdoria vince in casa Cremonese e lascia i grigiorossi all'ultimo posto

24-10-2022 21:02

E’ la Sampdoria a spezzare l’incantesimo e a lasciare la Cremonese col doppio cerino in mano, ultimo posto e nessuna vittoria nel carniere.

Capita però a inizio gara alla truppa di Alvini la più grande delle occasioni, con Dessers che si incarica di battere il rigore conquistato da Okereke: il tiro è però centrale e Carnesecchi fa buona figura; i grigiorossi non ne risentono e cercano ancora il guizzo vincente, con lo stesso centravanti belga e Sernicola.

Nel secondo tempo il copione non cambia, con Pickel che prova un paio di conclusioni: il contropiede di Gabbiadini sventato a metà frazione da Carnesecchi è però il preludio del gol-partita, con Augello che pesca la sponda di Gabbiadini prima e il piede di Colley poi sugli sviluppi di un calcio piazzato e così la Sampdoria sale a 6 punti, lasciando dietro di due lunghezze i padroni di casa.

CREMONESE-SAMPDORIA 0-1

MARCATORE: 33′ st Colley (S).

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (81′ Buonaiuto); Sernicola, Pickel (81′ Quagliata), Ascacibar, Meité (81′ Castagnetti), Valeri (81′ Afena-Gyan); Okereke, Dessers (65′ Ciofani). A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout. All.: Massimiliano Alvini

AMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru (46′ Augello); Verre (46′ Villar), Rincon (60′ Yepes), Djuricic; Pussetto (54′ Leris); Sabiri (60′ Gabbiadini), Caputo. A disp.: Contini, Conti, Vieira, Murillo, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Trimboli. All.: Dejan Stankovic

ARBITRO: Sig. Maresca di Napoli

AMMONITI: Colley (S), Sabiri (S), Amione (S), Sernicola (C), Pickel (C), Gabbiadini (S), Meité (C), Stankovic (S).

ANGOLI: 5-1

RECUPERO: 3′ + 6′