Serie A: l'Aia promuove Chiffi e Pairetto in lista Fifa 2022

Buone notizie per i due direttori di gara italiani Daniele Chiffi e Luca Pairetto.

I due fischietti sono stati inseriti dalla presidenza dell’AIA nell’elenco dei direttori di gara proposti alla FIGC per la lista Fifa 2022. Chiffi e Pairetto prenderanno il posto di Doveri e Valeri, entrambi dismessi, ma che proseguiranno il loro lavoro al Var dove non ci saranno più Fabbri e Massa, lì dove subentrerà anche Gianluca Aureliano.

Non potevano mancare le parole del presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, che ha motivato la scelta di Chiffi e Pairetto come il proseguimento di un percorso intrapreso dall’associazione italiana arbitri nel segno del ringiovanimento: “Ho scelto di indicare al presidente Gravina due giovani direttori di gara di grande talento e di grandi prospettive come Daniele Chiffi e Luca Pairetto oltre agli assistenti Giovanni Baccini e Marco Bresmes – spiega – La sfida mia e dell’AIA è quella di portare avanti un ringiovanimento nel segno della qualità, della serietà e della competenza”. Trentalange ha poi speso parole d’elogio per Doveri e Valeri: “Li ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Hanno tenuto alto il prestigio della classe arbitrale italiana all’estero. La loro competenza non verrà persa, ma verrà sfruttata a livello internazionale in un altro settore importante che è quello dei Video Match Officials. Dove, sono sicuro, risulteranno altrettanto preziosi”.

OMNISPORT | 30-09-2021 12:47