Serie A, Lazio-Crotone: formazioni ufficiali

Fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Crotone. La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo due ko consecutivi e si affida al duo Correa-immobile per scardinare la difesa dei calabresi. Una gara che presenta molte insidie per il team capitolino, il cambio in panchina con l’arrivo di Serse Cosmi (squalificato per il match contro i biancocelesti), sembra aver dato al Crotone nuovo slancio come dimostrato dal successo contro il Torino. Cosmi dopo il successo sul Torino per 4-2 punta invece su Simy supportato da Ounas al centro dell’attacco. I calabresi sono alla ricerca disperati di punti che consentano di provare a lanciare la rincorsa verso la salvezza.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Cataldi, Escalante, A. Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Djidji, Cuomo, Rispoli, Benali, Rojas, Zanellato, Vulic, Henrique, Riviere, Di Carmine. All.: Michele Tardioli (Cosmi squalificato).

