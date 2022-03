Serie A, Lazio di misura sul Venezia e quinto posto

14-03-2022 22:39

La Lazio riesce a battere di misura il Venezia 1-0, con la rete di Ciro immobile dal dischetto. L’attaccante azzurro supera così Piola come miglior marcatore della storia biancoceleste in Serie A. Superato anche Vlahovic nella classifica marcatori del campionato.

Nel primo tempo la prima occasione è della Lazio, con Milinkovic-Savic che calcia una punizione centrale sfiorando il palo. La chance più ghiotta però capita sui piedi di Felipe Anderson, servito perfettamente in profondità da Ciro Immobile: il brasiliano però, davanti a Maenpaa, angol troppo e il pallone finisce sul fondo. Sciocchezza di Zaccagni, che invece di tirare in porta da ottima posizione cerca il contatto col difensore simulando: ammonito, salta il derby contro la Roma.

Nel secondo tempo Immobile va subito in gol servito perfettamente da Milinkovic-Savic, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 57′ però il Var è amico della Lazio, con Manganiello che decreta il rigore per i biancocelesti dopo il fallo di Crnigoj su Luiz Felipe: Immobile dal dischetto non sbaglia, è 1-0 per i padroni di casa.

Il Venezia prova a spingere per cercare il pareggio, inserendo anche l’ex Nani. La Lazio invece cerca soprattutto di gestire palla e di chiudere il match in contropiede, senza però riuscir mai a essere realmente pericolosa. Dopo il gol di Immobile non si registrano grandi occasioni, il match termina 1-0. Lazio quinta in classifica con un altro clean sheet, superate Roma e Atalanta anche se i bergamaschi hanno una partita da recuperare.

OMNISPORT