Serie A, Lazio: pronti due rinnovi eccellenti

14-01-2023 10:40

La Lazio si muove sul mercato, anche se non su quello in entrata, bensì sul fronte rinnovi. Nello specifico, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, la società biancoceleste starebbe lavorando ai rinnovi di due colonne portanti dell’attacco di Maurizio Sarri, ovvero il brasiliano Felipe Anderson e l’ex Hellas Verona Mattia Zaccagni.

Il brasiliano è in scadenza nel 2024, l’italiano nel 2025, ma pare che per entrambi sia già pronta una bozza di un possibile prolungamento, che legherebbe entrambi alla società biancoceleste fino al 2027.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE