Serie A, Lazio: sempre in bilico il futuro di Luis Alberto

01-12-2022 11:37

La situazione legata alla gestione di Luis Alberto in casa Lazio sta dando ben più di un problema. Fin dall’arrivo di Maurizio Sarri in panchina un anno fa, i due non si sono mai trovati veramente, vuoi un’anarchia tattica da parte dello spagnolo, vuoi il carattere duro di Sarri, non per niente chiamato “il Generale”.

Questo sta creando molti problemi a Lotito, col ragazzo che vorrebbe andarsene ormai da un po’ e un presidente che non lo lascia andare se non a determinate condizioni, ovvero una squadra che gli porti 50 milioni di euro.

L’idea del patron biancoceleste infatti è una sola: o cash o rimane nella Capitale. Tuttavia, Lotito avrebbe parlato con Sarri per convincerlo a usare toni più morbidi nei rapporti con lo spagnolo, dato che anche ai fini della vendita conviene a tutti che Luis Alberto giochi il maggior numero di gare possibili.