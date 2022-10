Serie A, Lazio senza problemi: Spezia stracciato

02-10-2022 15:09

Non c’è stata alcuna storia nel primo match della domenica dell’ottava giornata di Serie A. L’anticipo delle 12:30 si è infatti concluso con la vittoria schiacciante della Lazio di Maurizio Sarri, capace di battere per 4-0 all’Olimpico lo Spezia di Luca Gotti.

Terzo successo di fila in campionato per i biancocelesti, senza lo squalificato Sarri in panchina. Inizio di partita forte con Immobile bravo a conquistarsi un rigore dopo appena 40 secondi. Però il suo tiro è finito alto. Il vantaggio è arrivato qualche minuto più tardi, al 12′, con Zaccagni servito da Felipe Anderson. Quindi al 24′ il raddoppio di Romagnoli, con un bel sinistro da fuori area.

Nella ripresa a salire di ritmo e intensità è stato Milinkovic-Savic, sempre più l’uomo decisivo della Lazio. Doppietta personale, con il tris biancoceleste al 61′ arrivato in contropiede e dunque il poker al 91′ su uscita sbagliata di Dragowski.

Tre punti pesanti per la Lazio, che sale così a 17 punti con Atalanta e Milan a -3 dal Napoli capolista. Quarta sconfitta per lo Spezia, fermo a metà classifica a quota 8.