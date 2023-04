Serie A 2022-2023, Lazio-Torino: le probabili formazioni

Immobile ci prova fino all'ultimo a esserci, è pronto Pedro. Juric perde Ricci, in mezzo giocano Vlasic e Ilic

22-04-2023 09:05

Ciro Immobile ci proverà fino all’ultimo per essere in campo oggi alle 18 in Lazio-Torino, dopo l’incidente stradale di domenica scorsa. È pronto a sostituirlo Pedro. Sarri ha recuperato Casale per la difesa. In casa Toro, ko Ricci, al centro giocheranno Vlasic e Ilic. Radonjic si schiera ancora una volta alle spalle dell’unica punta. In difesa, Gravillon favorito su Djidji.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Vlasic, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.