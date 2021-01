Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

Non è in zona Champions, l’Atalanta di Gasperini, ma l’intenzione è quella di confermarsi ancora una volta tra le migliori d’Italia. Match fondamentale il primo del 2021, visto che a Bergamo è sbarcata proprio la quarta della graduatoria, la sorpresa Sassuolo.

Gomez ancora fuori, Gasperini sceglie Pessina come trequartista, alle spalle di Ilicic e Zapata. Ci sono De Roon e Freuler come mezzali, mentre Gosens e Hateboer giocano regolarmente larghi sulle fasce. Tra i pali spazio per Gollini, in difesa Palomino con Romero e Djimsiti.

Nel Sassuolo la prima punta è Caputo, supportato da Boga, Traorè e Berardi. In mezzo ci sono Maxime Lopez e Locatelli, tra i pali come al solito Consigli. In diefsa c’è Chiriches insieme a Ferrari come centrali, terzini titolari Toljan e Kyriakopoulos. Panchina per Obiang e Djuricic.

OMNISPORT | 03-01-2021 14:02