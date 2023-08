Serie A: Le partite di oggi e dove vedere in diretta Napoli, Inter, Juve e Milan

Si parte col primo turno di campionato che ci accompagnerà da oggi fino a lunedì. Aprirà le danze la squadra di Garcia con il Diavolo che affronterà il Bologna nel monday night.

18-08-2023 11:38

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Finalmente ci siamo! La Serie A sta per ricominciare dopo oltre un mese di pausa. Si riparte dal Napoli campione d’Italia trentatré anni dopo l’ultima volta ma senza più Spalletti e con Rudi Garcia al timone. Dalla voglia di riprendersi lo scettro da parte delle milanesi, reduci da una stagione sottotono ma salvata da un’Europa che ha ridato un po’ di lustro al calcio italiano. E dalla Juventus che ha deciso di continuare con Massimiliano Allegri al quale sarà concesso un terzo tentativo per far tornare i bianconeri seriamente competitivi. Senza dimenticare le romane e l’Atalanta, sempre pronte a dare fastidio lì in alto. Nuova stagione, vecchi obiettivi. Col sogno scudetto sempre in testa.

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite in programma per la prima giornata e dove vederle in tv

Frosinone-Napoli 19 ago 18:30 DAZN Empoli-Verona 19 ago 18:30 DAZN Genoa-Fiorentina 19 ago 20:45 DAZN Inter-Monza 19 ago 20:45 DAZN SKY Sassuolo-Atalanta 20 ago 18:30 DAZN Roma-Salernitana 20 ago 18:30 DAZN Lecce-Lazio 20 ago 20:45 DAZN SKY Udinese-Juventus 20 ago 20:45 DAZN Torino-Cagliari 21 ago 18:30 DAZN SKY Bologna-Milan 21 ago 20:45 DAZN

Le partite di sabato 19 agosto

Sono quattro le gare previste per oggi.

Si comincia alle 18:30 con due gare in contemporanea. C’è Frosinone-Napoli con gli azzurri di Rudi Garcia impegnati in trasferta contro la neopromossa guidata da Eusebio Di Francesco. La curiosità è tutta sui partenopei, per capire se e quali differenze ci saranno rispetto alla squadra che ha trionfato lo scorso anno.

con gli azzurri di Rudi Garcia impegnati in trasferta contro la neopromossa guidata da Eusebio Di Francesco. La curiosità è tutta sui partenopei, per capire se e quali differenze ci saranno rispetto alla squadra che ha trionfato lo scorso anno. Parallelamente va in scena pure Empoli-Verona allo stadio Carlo Castellani della cittadina toscana. Le ambizioni dei due team sono sempre gli stessi: ottenere la salvezza quanto prima e nella maniera più serena possibile.

allo stadio Carlo Castellani della cittadina toscana. Le ambizioni dei due team sono sempre gli stessi: ottenere la salvezza quanto prima e nella maniera più serena possibile. Arriviamo quindi alle 20:45 con Inter-Monza al Giuseppe Meazza in San Siro. Nella passata stagione furono i brianzoli ad accaparrarsi i tre punti grazie al gol dell’ex Caldirola. Stavolta Inzaghi e i suoi vogliono partire col piede giusto.

al Giuseppe Meazza in San Siro. Nella passata stagione furono i brianzoli ad accaparrarsi i tre punti grazie al gol dell’ex Caldirola. Stavolta Inzaghi e i suoi vogliono partire col piede giusto. Si chiude con un’altra sfida affascinante che è Genoa-Fiorentina. I padroni di casa sono appena sbarcati in Serie A ma hanno entusiasmo per un mercato che, specialmente nel reparto offensivo, ha regalato colpi interessanti. I viola, invece, proveranno a mettere subito in chiaro le gerarchie.

Le partite di domenica 20 agosto

Anche di domenica saranno quattro le partite in totale.

Fischio d’inizio alle 18:30 con Sassuolo-Atalanta . Due squadre a trazione anteriore alle quali chiediamo gol e divertimento. I neroverdi sono alle prese con la gestione del caso Berardi, la Dea ha rivoluzionato il proprio attacco per ottenere linfa nuova dalla quale attingere.

. Due squadre a trazione anteriore alle quali chiediamo gol e divertimento. I neroverdi sono alle prese con la gestione del caso Berardi, la Dea ha rivoluzionato il proprio attacco per ottenere linfa nuova dalla quale attingere. Sempre alle 18:30 c’è poi Roma-Salernitana . I capitolini arrivano all’appuntamento privi degli squalificati Dybala e Pellegrini. Pure i campani hanno qualche assenza, specialmente nel reparto arretrato. Sarà un match tutto portoghese tra i due tecnici Mourinho e Sousa.

. I capitolini arrivano all’appuntamento privi degli squalificati Dybala e Pellegrini. Pure i campani hanno qualche assenza, specialmente nel reparto arretrato. Sarà un match tutto portoghese tra i due tecnici Mourinho e Sousa. Alle 20:45 tocca al posticipo Lecce-Lazio . Inizio in salita per i salentini che dovranno reggere alla forza d’urto della compagine sarriana. Non c’è più Milinkovic-Savic a centrocampo, ma tra Rovella e Kamada i biancocelesti sperano di aver colmato la lacuna. I pugliesi di D’Aversa vorrebbero ripetere la miracolosa stagione scorsa.

. Inizio in salita per i salentini che dovranno reggere alla forza d’urto della compagine sarriana. Non c’è più Milinkovic-Savic a centrocampo, ma tra Rovella e Kamada i biancocelesti sperano di aver colmato la lacuna. I pugliesi di D’Aversa vorrebbero ripetere la miracolosa stagione scorsa. Appuntamento alle 20:45 pure per Udinese-Juventus. Si ricomincia proprio come si era conclusa la passata stagione, anche se i piemontesi sperano ardentemente che non ci sia continuità con il passato. La Vecchia Signora è ancora un cantiere aperto, Allegri avrà già trovato la quadra?

Le partite di lunedì 21 agosto

Turno lungo anche il primo di Serie A che si concluderà con due partite.

Alle 18:30 occhio a Torino-Cagliari con la formazione di Ivan Juric che vuole partire col piede giusto in un’annata nella quale si devono registrare miglioramenti significativi in classifica. Ma attenzione pure ai sardi che in panchina hanno un vecchio volpone come mister Ranieri.

con la formazione di Ivan Juric che vuole partire col piede giusto in un’annata nella quale si devono registrare miglioramenti significativi in classifica. Ma attenzione pure ai sardi che in panchina hanno un vecchio volpone come mister Ranieri. Si chiude infine alle 20:45 con Bologna-Milan. Dopo i cambiamenti estivi, probabilmente il Diavolo è la squadra più intrigante da vedere anche per capire se e come Pioli avrà trovato l’amalgama per inserire i nuovi. Motta ha perso Arnautovic ma ha qualche freccia nel proprio arco per tentare lo scherzetto ai rossoneri.