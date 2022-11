Ultimo aggiornamento 07-11-2022 11:25

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 14a giornata. Si tratta di un turno infrasettimanale con partite distribuite tra martedì e giovedì. Non sono previsti scontri importanti, ma numerosi testacoda. Un turno che non dovrebbe riservare grandissime sorprese anche se alcune big giocano in trasferta e non possono abbassare la guardia.

La situazione in classifica prima della 14a giornata

Alla vigilia della 14a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 35 punti; Milan 29, Atalanta e Lazio 27, che completano il pacchetto di squadre attualmente in zona Champions. Roma e Juventus a 25 occupano le altre due posizioni di coppa. Inter 24 è attualmente al settimo posto seguita dall’Udinese a quota 23. Poi la fascia centrale con: Salernitana e Torino 17, Bologna e Fiorentina 16 punti, Sassuolo 15. Quindi la zona più calda con: Empoli 14, Monza 13, Spezia e Lecce 9 punti. Infine la zona retrocessione attualmente occupata da: Samp e Cremonese 6 e Verona 5 punti.

Le partite in programma per la 14a giornata e dove vederle in diretta

Napoli-Empoli 08-nov 18.30 DAZN Spezia-Udinese 08-nov 18.30 DAZN Cremonese-Milan 08-nov 20.45 DAZN Lecce-Atalanta 09-nov 18.30 DAZN Sassuolo-Roma 09-nov 18.30 DAZN Fiorentina-Salernitana 09-nov 20.45 DAZN Inter-Bologna 09-nov 20.45 DAZN Torino-Sampdoria 09-nov 20.45 DAZN SKY Verona-Juventus 10-nov 18.30 DAZN SKY Lazio-Monza 10-nov 20.45 DAZN SKY

Le partite di martedì 8 novembre

Oggi si giocano le prime tre partite della 14a giornata. Si comincia con Napoli-Empoli e Spezia-Udinese. Partite di importanza differente che mettono di fronte allenatori a confronto con il proprio passato. Da una parte c’è Spalletti che affronta l’Empoli con cui iniziò il suo percorso in panchina: la partita sulla carta ha un risultato molto prevedibile, ma attenzione che i toscani di Zanetti sono in palla, giovani e pieni di entusiasmo. Dall’altra Luca Gotti affronta con il suo Spezia, l’Udinese ossia la squadra che per prima ha creduto in lui come allenatore, prima di scaricarlo durante l’ultimo campionato. I friulani hanno molta qualità, i liguri molti problemi: la partita sarà un crocevia per entrambe, ogni risultato è possibile. Alle 20.45 il trittico di giornata si completa con Cremonese-Milan. I campioni d’Italia vanno su un campo non facilissimo in un momento non brillantissimo in campionato. Vincere è l’imperativo categorico per tenere il passo di un Napoli sensazionale.

Le partite di mercoledì 9 novembre

Oggi si giocano le seconde cinque partite della 14a giornata. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma. Il Lecce chiede punti per la lotta salvezza, la Dea vuole mantenersi in zona Champions dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Nell’altra partita c’è un Mourinho furibondo per l’esito del derby deciso da una “tafazzata” di Ibanez e un Sassuolo che non fa sconti a nessuno: partita spettacolo. Alle 20.45 un bel terzetto di match. Fiorentina-Salernitana, con la Viola lanciatissima che vuole la terza vittoria di fila per risalire in zone di classifica più consone al suo valore, Torino-Samp, due squadre simili ma con umori differenti dato che i doriani sono nella zona pericolosa della classifica e Inter-Bologna, con i nerazzurri reduci dalla sconfitta con la Juve e il Bologna rigenerato dalla cura Thiago che ha riportato i rossoblu a metà classifica dopo un avvio choc: ci sono tutti gli ingredienti per partite equilibrate e divertenti.

Le partite di giovedì 10 novembre

Oggi il programma prevede le ultime due partite della 14a giornata alle 20.45. Verona-Juventus mette di fronte le due grandi deluse di questo primo scorcio di campionato: una doveva essere la outsider dopo l’ottimo campionato scorso, l’altra doveva essere la favorita d’obbligo dopo la campagna acquisti scoppiettante. E invece il Verona è ultimo e la Juve si sta riprendendo solo nelle ultime giornate, ma è sempre convalescente. La partita per i bianconeri sarà più ostica di quanto non dicano i tanti punti di distanza in classifica: il Verona è una squadra molto più valida di quanto dica dica la classifica e la Juve non può permettersi di giocare “moscia” se non vuole fare figuracce tipo Monza. Partita interessante per vedere se la ripresa della Giovane Signora è vera o è stato solo un fuoco di paglia. Sempre alla stessa ora si gioca Lazio-Monza: i biancocelesti alternano imprese (es. la vittoria nel Derby) a figuracce pessime e sono comunque in zona Champions; il Monza è fuori dalla zona retrocessione e adesso pensa a crescere. Potrebbe scapparci la sorpresa.

FAQ A che ora si gioca Napoli-Empoli? Alle 18.30 di martedì 8 novembre A che ora si gioca Verona-Juve? Alle 20.45 di giovedì 10 novembre 2022 A che ora si gioca Cremonese-Milan? Alle 20.45 di martedì 8 novembre 2022 A che ora si gioca Sassuolo-Roma? Alle 18.30 di mercoledì 9 novembre 2022

