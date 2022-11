Ultimo aggiornamento 11-11-2022 15:45

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 15a giornata. E’ l’ultimo turno di campionato per quest’anno. La Serie A infatti si ferma fino ai primi di gennaio 2023, per consentire lo svolgimento dei campionati Mondiali che si tengono in Qatar, a cui l’Italia non partecipa. In questa giornata ci sono alcuni match importantissimi per la zona alta della classifica e per la zona retrocessione, partita rilassante per il Napoli che rischia seriamente di mettere altri punti di distanza tra sé e il secondo posto.

La situazione in classifica prima della 15a giornata

Alla vigilia della 15a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 38 punti; Milan e Lazio 30, Juventus 28 punti sono le squadre che completano il pacchetto attualmente in zona Champions. Inter e Atalanta con 27 punti sono in questo momento in zona coppe. Ottava è la Roma a 26 punti seguita dall’Udinese a 24. In rimonta a quota 20 c’è il Torino, poi Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16 punti, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10 punti. Infine la zona retrocessione attualmente occupata da: Cremonese a 7, Samp 6 e Verona 5 punti.

Le partite in programma per la 15a giornata e dove vederle in diretta

Empoli–Cremonese 11-nov 20.45 DAZN SKY Napoli–Udinese 12-nov 15.00 DAZN Sampdoria–Lecce 12-nov 18.00 DAZN Bologna–Sassuolo 12-nov 20.45 DAZN SKY Atalanta–Inter 13-nov 12.30 DAZN SKY Verona–Spezia 13-nov 15.00 DAZN Monza–Salernitana 13-nov 15.00 DAZN Roma–Torino 13-nov 15.00 DAZN Milan–Fiorentina 13-nov 18.00 DAZN Juventus–Lazio 13-nov 20.45 DAZN

Le partite di sabato 12 novembre

Oggi il programma prevede tre partite. Alle 15.00 scende in campo la capolista indiscussa del torneo in Napoli-Udinese. Partita sulla carta senza storia: il Napoli è troppo in palla in questo periodo per sbagliare un match interno, l’Udinese è troppo lontana in queste ultime giornate dalla macchina di gioco e gol che abbiamo ammirato fino a un mesetto fa. Gli azzurri potrebbero fare più fatica del solito ma il pronostico è tutto dalla loro parte. Alle 18.00 c’è un drammatico Samp-Lecce: vero e proprio spareggio per la salvezza. I Blucerchiati stanno migliorando ma non riescono a far punti, a differenza del Lecce che invece nel turno infrasettimanale ha fatto un bel colpaccio. Una sconfitta metterebbe in serio dubbio il prosieguo di Stankovic. Il programma si conclude alle 20.45 con il derby emiliano Bologna-Sassuolo. Partita tra due squadre a pari punti ma che arrivano al confronto con umori contrapposti: i neroverdi reduci da una buona prestazione contro la Roma, i felsinei presi a pallate dall’Inter. Entrambe vogliono lasciare il campionato con la posizione in classifica più tranquilla possibile.

Le partite di domenica 13 novembre

Oggi il programma prevede le rimanenti 6 partite in calendario. Si comincia alle 12.30 con il lunch match Atalanta-Inter. Partita ad altissima tensione, tra due squadre e due tifoserie non esattamente amiche: ora le due squadre sono a pari punti in classifica ma mentre i bergamaschi sono reduci da una sconfitta assurda a Lecce, i meneghini hanno rullato senza pietà il Bologna. La differenza di valori tra le due formazioni è palese, ma la Dea può sperare nel mal di trasferta che quest’anno sembra affliggere l’Inter. Partita da vedere a tutti i costi.

Alle 15.00 si prosegue con tre partite molto intense: Verona-Spezia è un vero e proprio spareggio tra due squadre pericolanti, i gialloblù partono favoriti ma mai dare per spacciato lo Spezia; Monza-Salernitana è una partita equilibrata tra due squadre che anche se non lo dicono possono ambire a posizioni più alte del quart’ultimo posto; Roma-Torino mette di fronte due squadre simili, due allenatori di grande personalità come Mourinho e Juric e che vivono momenti contrapposti in campionato.

Alle 18.00 a SanSiro si gioca Milan-Fiorentina, partita importantissima per i rossoneri che non stanno facendo faville in campionato e sono stati staccati dal Napoli e raggiunti dalla Lazio al secondo posto. A farle visita la scoppiettante Fiorentina di Italiano, che dopo un avvio difficoltoso ha ingranato la terza e adesso vuole la quarta (vittoria consecutiva). Attenzione ai passi falsi perché con la classifica così corta, capolista a parte, al restart del campionato può succedere di tutto.

Infine alle 20.45 si conclude alla grande con Juve-Lazio. I biancocelesti sono secondi in classifica e i bianconeri, clamorosamente, quarti dopo una rimonta sorprendente. Allegri e i suoi, pur sempre sommersi dalle critiche per il non-gioco che perdura, hanno inanellato 5 vittorie di fila e si sono riportati in zona Champions. Adesso vogliono chiudere alla grandissima: con una vittoria anche di “corto muso”, anche tirando una volta sola in porta, la Juve andrebbe in letargo con 31 punti e con una posizione sul podio, forse addirittura seconda in classifica. Un miracolo se solo si pensa a un mese fa. Alla ripresa ci saranno subito molti scontri diretti che potranno ridefinire le gerarchie in classifica.

