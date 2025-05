F1, GP Imola 2025: orari, info e dove vederlo in tv. Leclerc e Hamilton a caccia del riscatto per la Ferrari

In Italia il primo appuntamento europeo del Mondiale: le Ferrari non possono steccare in casa, gara speciale per Antonelli. Verstappen cerca il poker per avvicinarsi a Piastri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo un weekend di stop si torna in pista con il settimo appuntamento del Mondiale di F1, il primo in Europa. Il circus fa scalo in Italia, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna. E gli occhi sono tutti puntati sulle Ferrari: Leclerc e Hamilton riusciranno a riscattarsi davanti ai propri tifosi? Ma sarà un fine settimana speciale anche il 18enne Andrea Kimi Antonelli: il talento della Mercedes, nato a Bologna, gioca in casa nel vero senso della parola. Senza dimenticare la lotta per il titolo che si rinnova tra le McLaren di Norris e Piastri e la Red Bull di Verstappen. E allora andiamo a vedere a che ora e dove vedere il Gp di Imola 2025.

Ferrari, Leclerc e Hamilton per il riscatto a Imola

Reduci dall’ennesima delusione stagionale a Miami, Leclerc e Hamilton puntano a rilanciarsi nel Gran Premio di casa. Per l’occasione la SF-25 si presenterà ai nastri di partenza con pochissimi aggiornamenti ma nella convinzione, almeno nelle parole di Vasseur che la Ferrari (l’ultimo acuto del Cavallino risale al 2006 con il mito Michael Schumacher) possa accorciare il gap dalle rivali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scorsa stagione il monegasco riuscì a salire sul gradino a più basso del podio, mentre Lewis, il cui ultimo trionfo in Italia è datato 2020, chiuse al sesto posto. Antonelli, sesto nella classifica generale a -5 da Leclerc, punta al clamoroso sorpasso dopo l’ottimo weekend negli Stati Uniti: Imola è casa sua e per questo motivo intende lasciare il segno. Le statistiche strizzano l’occhio a Verstappen, che si è aggiudicato le ultime tre edizioni. Max spera di calare il poker per mettere pressione al leader del Mondiale Oscar Piastri. Il 24enne della McLaren ha vinto quattro Gp su sei e, come recita un vecchio adagio mai passato di moda, l’appetito vien mangiando.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, settima prova del Mondiale di F1 e prima nel Vecchio Continente, si svolge all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sulle sponde del fiume Santerno. Il tracciato italiano è lungo 4,909 chilometri e prevede un totale di 63 giri per una distanza complessiva di 309 km. È rientrato a far parte del calendario nel 2020, un’edizione particolare su cui ha inciso il Covid.

Da allora solo nel 2023 non si è disputato per via del maltempo che mise in ginocchio l’Emilia Romagna. Il circuito è tra i più tecnici e impegnativi e nel corso degli anni ha subito varie modifiche per ragioni di sicurezza (nel 1994 alla curva del Tamburello, oggi trasformata in variante, persero la vita persero la vita Ratzenberger e Senna). Per affrontare al meglio curve e staccate è richiesta la massima precisione: le vetture devono pertanto essere bilanciate in maniera ottimale.

Venerdì 16 maggio

Prove libere 1 ore 13:30

Prove libere 2 ore 17:00

Sabato 17 maggio

Prove libere 3 ore 12:30

Qualifiche ore 16:00

Domenica 18 maggio

Gara ore 15:00

F1 GP Imola: dove vederlo in diretta tv e streaming

Buone, buonissime notizie per i tifosi della Ferrari e tutti gli appassionati della F1. Sì, perché il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che andrà in scena da venerdì 16 a domenica 18 maggio sul circuito di Imola, sarà trasmesso anche in chiaro. Ma procediamo con ordine ed entriamo nel dettaglio della ricca programmazione.

Tutte le sessioni saranno trasmesse per gli abbonati alla pay-tv satellitare su Sky Sport F1 (canale 207). Per arricchire l’offerta, qualifiche e gara andranno in onda anche su Sky Sport Uno. E non è finita qui, perché qualifiche e gara dell’appuntamento nel Belpaese saranno visibili in chiaro, gratis e in diretta anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per quanto riguarda lo streaming, sono tre le opzioni a disposizione: l’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet, la piattaforma NOW e il sito di TV8.