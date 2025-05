F1, Vasseur in bilico: "Luna di miele finita con Ferrari". Fred avvisa Hamilton e Leclerc per Imola

A ridosso del Gran Premio di Imola, il tp Ferrari, Vasseur prova a dare un po' ottimismo ma senza grandi speranze mentre l'ex campione del mondo Damon Hill spara a zero: "Fred sotto pressione ora"

Ci siamo. Ancora poche ore e poi il Circuito del Santerno sarà protagonista appieno del Mondiale di F1. Che torna, finalmente aggiungiamo noi, in Europa dopo ben 6 tappe in giro per il mondo. Non è un caso, forse, che sarà proprio il Gp di Imola ad aprire la parentesi nel Vecchio Continente del circus che in queste ore festeggia i 75 anni di vita. Sarà anche la gara di casa per Kimi Antonelli e per la Ferrari.

Maranello cerca di ritrovare grazie alla spinta dei propri tifosi quei decimi, pochi o tanti, che le mancano per riprendere McLaren, Red Bull e Mercedes. Fred Vasseur però non si sente di fare promesse. Visto che non il Cavallino Rampante non porterà aggiornamenti di rilievo se non a Barcellona. E c’è chi comincia a metterne in discussione il lavoro. Come l’ex pilota, campione del mondo ’96, Damon Hill.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ferrari senza aggiornamenti a Imola: all in a Barcellona

Stando a quanto riportato da AuroRacer.it, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati impegnati al simulatore nel tentativo di avvicinarsi fin da subito ad un set-up ideale, la Ferrari ha deciso di non portare aggiornamenti degni di nota ad Imola. Nel primo week end della F1 in Europa, l’unica novità degna di nota sarà un test riguardante una nuova presa dei freni posteriori, con condotti interni modificati per ottimizzare la gestione del raffreddamento e migliorare l’efficienza aerodinamica.

Vasseur: “Massimizzare SF-25 per Hamilton e Leclerc”

Nessun aggiornamento in pista e nessuna promessa a parole da parte di Fred Vasseur. Il team principal della Ferrari è molto cauto e scarno nelle dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del cavallino rampante: “Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall’ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi Italiani e siamo molto lieti di questo”.

Damon Hill mette in discussione Vasseur

Al di là del rendimento di Hamilton, resta però al momento una stagione deludentissima di tutta la Ferrari. La macchina che lo scorso anno ha chiuso in rimonta vincendo ad Austin e in Messico e sfiorando il titolo costruttori. Quest’anno le scelte volute da Vasseur non hanno prodotto risultati, nè in termini tecnici nè in termini di uomini.

Da questo punto di vista un ex campione del mondo come Damon Hill comincia a mettere in dubbio l’operato del team principal che ha preso il posto di Binotto tre anni fa: “Penso che Fred sentirà la pressione. “Penso che la sentirà ora. Ha avuto un periodo di luna di miele per inserirsi, ma ora abbiamo una fase come questa in cui sembrano essere poco o per niente competitivi”.

L’ex pilota Williams e Jordan non si spiega come la Ferrari, specie a Miami, fosse finanche dietro alle Williams almeno in qualifica: “Non dovrebbero essere battuti dalla Williams, senza mancare di rispetto a ciò che ha fatto la Williams. Ferrari ha fatto un grandissimo lavoro, ma dovrebbe essere lassù. Dovrebbero lottare per il titolo.”