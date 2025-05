F1 Imola, Hamilton mostra i muscoli ma spegne i social: l'unfollow alla Ferrari è un caso. Il dubbio di Villeneuve

A pochi giorni dal Gran Premio di Imola, Lewis Hamilton fa discutere sui social, non tanto per le foto da palestrato quando per la decisione di smettere di seguire tutti su Instagram, Ferrari compresa

Mancano pochi giorni al Gran Premio di Imola. La Formula 1 si prepara alla prima tappa europea di una stagione cominciata in giro per il mondo che approda finalmente nel Vecchio Continente dopo sei GP. La Ferrari è chiamata a dare una scossa al suo Mondiale di F1 dopo un inizio davvero deludente. Con lei anche e soprattutto Lewis Hamilton. L’inglese in queste ore è protagonista sui social.

Da una parte mostra i muscoli durante gli allenamenti, dall’altra però ha preso una decisione, un gesto che sta facendo discutere e che ha riguardato anche la Ferrari. Intanto Jacques Villeneuve insinua un dubbio sul rapporto tra l’ex Mercedes e Maranello.

Hamilton tirato a lucido per Imola, la foto

C’è grande attesa ma forse anche poca speranza per la Ferrari alla prima delle due gare di casa. Il primo contatto tra Lewis Hamilton e il pubblico italiano dopo l’esordio di Fiorano. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel giorno uggioso di fine gennaio in cui l’inglese saliva per la prima volta a bordo di una monoposto di Maranello col pubblico trepidante che assiepava ogni angolo del piccolo circuito privato del cavallino rampante.

Da allora sono arrivati solo due exploit, isolati nelle Sprint Race di Shanghai e Miami, e tante piazzamenti nelle retrovie, indici di una difficoltà della macchina e del pilota sistematicamente battuto da Leclerc. Ma Hamilton crede ancora di poter ribaltare la situazione, lo ha detto anche a margine delle querelle dei team radio di Miami. E non a caso in queste ore ha pubblicato nelle stories di Instagram due momenti in cui Lewis si mostra col fisico scolpito in palestra in pieno allenamento. Il Leone di Inghilterra non vuole abdicare.

Hamilton, decisione social: smette di seguire tutti, pure Ferrari

Sempre molto glamour e attivo sui social, Hamilton nelle stesse ore in cui pubblicava foto e video di intenso lavoro in palestra, ha anche preso una decisione che sta facendo discutere. Lewis ha smesso di seguire tutti su Instagram. Compresi gli account della Ferrari. Nemmeno il profilo del suo cane Roscoe è stato risparmiato. Hamilton non ha fornito alcuna motivazione per il suo gesto, ma, come detto, è rimasto attivo sulla piattaforma.

Non è la prima volta che Hamilton decide di disintossicarsi dai social. Dopo la controversa perdita del titolo mondiale ad Abu Dhabi 2021, anche in quell’occasione aveva smesso di seguire tutti. Tornò due mesi dopo con l’annuncio: “Sono tornato”. Inoltre in passato Lewis ha già parlato della pressione che i social media esercitano sulla salute mentale dei piloti: “Non mi vedete molto sui social media perché soffro d’ansia. Ho dovuto lavorare molto dietro le quinte, che si trattasse di terapia, lettura, meditazione o trovare altri strumenti per affrontare le sfide”, disse in occasione del GP del Brasile 2023.

Villeneuve lancia l’accusa su Hamilton-Ferrari

La prima stagione di Hamilton alla Ferrari si sta rivelando difficile. Escludendo le Sprint in cui proprio Lewis si è distinto, nelle sei gare il team ha ottenuto solo un piazzamento sul podio, con Charles Leclerc in Arabia Saudita. Nei GP l’inglese non è ancora salito sul podio.

L’ex Mercedes ha ammesso apertamente di avere difficoltà di adattamento con la Ferrari SF-25: “Per padroneggiare questa vettura devo cambiare drasticamente il mio stile di guida” ha spiegato più volte. Secondo l’ex campione del mondo Jacques Villeneuve, la questione è se Hamilton riceverà un supporto adeguato: “È estenuante. Lewis ha avuto anni difficili alla Mercedes. La nuova Ferrari dovrebbe essere entusiasmante e divertente, e lo è stata durante quella gara sprint. Ma poi, all’improvviso, è la continuazione degli ultimi anni alla Mercedes” ha detto il canadese a Vision4Sport.

Villeneuve si chiede se Hamilton stia lavorando con l’ingegnere giusto e abbia sufficiente libertà: “Abbiamo parlato spesso della libertà di cui gode Max Verstappen alla Red Bull. Lewis ha la stessa libertà di lavorare sul suo assetto? O è una squadra che dice ai suoi piloti di guidare e tenere la bocca chiusa? Non si può proprio dire”.