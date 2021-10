Serie A, le romane ripartono subito: battute Fiorentina e Cagliari

27-10-2021 23:11

Roma e Lazio ripartono dopo il periodo complicato e trovano due vittorie importantissime per la classifica. Dopo le scoppole prese dal cholito Simeone la Lazio di Maurizio Sarri ricomincia con un bell’1-0 contro la Fiorentina in una partita equilibrata e combattuta. La Roma invece va in svantaggio ma alla fine la ribalta alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Walter Mazzarri. In gol Ibanez e Pellegrini dopo il vantaggio di Pavoletti.

Lazio-Fiorentina 1-0

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe (77′ Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (79′ Basic), Cataldi (84′ Lucas Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (84′ Raul Moro). All. Sarri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (71′ Odriozola), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (83′ Terzic); Duncan (83′ Benassi), Torreira, Castrovilli (57′ Bonaventura); Callejon (71′ Saponara), Vlahovic, Sottil. All. Italiano

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Gol: 52′ Pedro

Assist: Milinkovic-Savic (L, 1-0)

Ammoniti: Castrovilli, Biraghi, Pedro, Luis Alberto

Espulsi: nessuno

La cronaca in breve:

In una gara davvero noiosa ed avarissima di occasioni da gol, a spuntarla è la Lazio di Maurizio Sarri grazie ad un guizzo di Pedro al 52′: Milinkovic-Savic allarga in area per Pedro, che col sinistro incrocia sotto l’incrocio opposto superando Terracciano. 1-0 biancoceleste e ripartenza immediata dopo l’incubo Simeone.

Cagliari-Roma 1-2

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Grassi (79′ Oliva), Deiola (82′ Keita Balde); Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri

ROMA (4-2-3-1) – Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña (57′ Afena-Gyan); Cristante, Veretout (90’+1 Kumbulla); Zaniolo (81′ Calafiori), Pellegrini, Mkhitaryan (46′ El Shaarawy); Abraham. All.: Joao Sacramento

ARBITRO: Pezzuto

GOL: 52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Pellegrini

ASSIST: 52′ Bellanova, 71′ Pellegrini

AMMONITI: 38′ Zaniolo, 71′ Joao pedro, 77′ Lykogiannis

La cronaca in breve:

La Roma di José Mourinho è tutto fuorchè bella ma trova una vittoria importantissima in casa del Cagliari per il morale e per la classifica. Vantaggio sardo al 52′ con Pavoletti: Vina non riesce a spizzare la sfera, che carambola addosso a Bellanova e resta lì per Pavoletti, che da pochi passi mette dentro. Pareggio incredibile con Ibanez con un colpo di testa su corner, e gol vittoria del capitano Lorenzo Pellegrini con un calcio piazzato.

