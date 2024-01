Pagelle Lecce-Juventus 0-3: ancora super Vlahovic, Bremer determinante. Delusione Miretti

Top e flop della sfida valida per la 21esima giornata di Serie A: non brilla Yildiz, delude Miretti. Fantastica doppietta per Vlahovic. Pugliesi ancora ko.

21-01-2024 22:48