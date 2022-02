Serie A, l’Inter ricorre contro la squalifica di Bastoni

09-02-2022 19:57

Come prospettato nelle scorse ore da Marotta, l’Inter alla fine si è attivata per impugnare la decisione presa dal Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Alessandro Bastoni.

Il difensore, attualmente infortunato, è stato sanzionato con due turni di stop in seguito alle reiterate espressioni ingiuriose rivolte agli ufficiali di gara nel derby contro il Milan.

L’Inter, presentando ricorso, spera di ridurre la pena per far sì che il classe 1999, una volta recuperato, possa scendere in campo già col Sassuolo il prossimo 20 febbraio.

Nessun appello invece per Simone Inzaghi che dunque salterà la sfida scudetto di sabato col Napoli: al suo posto in panchina, come contro l’Empoli, ci sarà il vice Farris.

