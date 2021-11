Serie A, Lotito: "Dispiaciuto per le parole dette sulla Salernitana"

03-11-2021 21:01

Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a parlare ai microfoni de La Città. Nello specifico, il focus è stato sul suo rapporto con la Salernitana, club di cui è stato presidente fino all’estate fino al più classico dei conflitti d’interesse:

“ino a prova contraria sono il presidente della Lazio. Perciò non c’è dubbio: domenica tiferò per la squadra di cui sono il proprietario. Purtroppo stando alle norme federali legate alle multiproprietà, oltre alla promozione in Serie A della Salernitana, come tutti sanno mi è stato impedito di continuare ad occuparmi della società granata. Colgo l’occasione per ribadire, una volta per tutte, che non ho il potere e nemmeno l’intenzione di farlo […] Sono dispiaciuto per tutte le parole che hanno cancellato quello che è stato fatto nei confronti della Salernitana. Tutto ciò ha permesso al club di poter giocare in Serie A. Anche molti di quelli che ho portato io Salerno si sono dimenticati ciò che di buono è stato fatto. Sicuramente in molti hanno inserito il nome di Claudio Lotito sul taccuino dei cattivi. Ciononostante, sono intenzionato ad andare avanti ancora una volta per la mia strada. Chi come me ha vissuto situazioni sportive simili a questa sa cosa si prova. La società mi ha comunque permesso di togliermi diverse soddisfazioni”.

Ricrordiamo che nel weekend ci sarà la sfida proprio tra Lazio e Salernitana all’Olimpico di Roma.

