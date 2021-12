Serie A, Lotito prende le distanze dalla Salernitana

16-12-2021 16:39

Il Presidente della Lazio ed ex Patron della Salernitana Claudio Lotito prende le distanze dalla formazione campana, negli ultimi giorni tornata ai favori della cronaca per la mancanza di offerte sulla sua acquisizione che potrebbe comportare la sua esclusione della Serie A a partire dal 31 dicembre.

Queste le parole di Lotito all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A:

“Lo striscione a Salerno ‘liberate la Salernitana da questa gente’? Lo dovete chiedere a chi governa la Salernitana, non so certo io. So indipendenti, io sto fuori. Non ho alcun potere, sto fuori dalla Salernitana”.

OMNISPORT