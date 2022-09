Serie A, l'Udinese non si ferma più: è a -1 dalla vetta

11-09-2022 18:09

L’Udinese non si ferma più.

La squadra di Andrea Sottil batte il Sassuolo 3-1 e si porta a 13 punti, uno in meno del terzetto di testa composto da Napoli, Atalanta e Milan. I bianconeri, giunti alla quarta vittoria consecutiva, domenica alle 12:30, sfideranno alla Dacia Arena l’Inter. Il successo sul Sassuolo, però, è stato sofferto nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa: al 43’ del primo tempo è stato infatti espulso Ruan per fallo da ultimo uomo quando i neroverdi erano in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Frattesi. I cambi di Sottil fatto la differenza: Beto ha segnato una doppietta e Samardzic, già nel recupero, ha realizzato la rete che ha indirizzato il risultato. Il Sassuolo è in piena emergenza e per ora ha totalizzato sei punti in sei partite.