Serie A, Lukaku parla dell'Inter: "Volevo il rinnovo, hanno detto no"

31-12-2021 11:42

Il Corriere dello Sport rivela altre indiscrezioni riguardo l’intervista rilasciata a Sky Sport dal centravanti ex Inter Romelu Lukaku, ora punta di diamante del Chelsea. Il gigante belga parla ancora dei nerazzurri, spiegando il motivo per il quale è poi passato ai blues:

“Dopo che abbiamo vinto lo scudetto sono andato dai dirigenti e ho chiesto il rinnovo. A Milano stavo bene, non hanno voluto. Il mio addio legato a quello di Conte? No, l’unica cosa era il rinnovo. Sapevo che con Inzaghi allenatore l’opportunità di vincere sarebbe rimasta, per lui il prossimo step è lo scudetto. Non sono andato al Chelsea perché Conte è partito. Se mi avessero proposto il rinnovo sarei a Milano”.

OMNISPORT