Serie A, Mazzarri approda a Cagliari: "Contento di tornare in Sardegna"

Walter Mazzarri, neo tecnico del Cagliari, è finalmente atterrato in Sardegna. Circondato dai fotografi e dai giornalista, il nuovo allenatore dei sardi si è lasciato andare a poche e semplici parole: “Sono contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent’anni e sono sempre stato bene”.

“Anche quei quattro mesi quando ero molto giovane sono stati bellissimi”, ha aggiunto, come riferisce l’ANSA, riferendosi alla sua breve avventura in rossoblù da giocatore nella stagione 1982-83. Sempre in Sardegna ha militato anche nella Torres di Sassari, nel 94-95.

“Poche parole, molti fatti” sono le uniche considerazioni che si è stati in grado di scucirgli riguardanti il futuro.

OMNISPORT | 15-09-2021 15:34