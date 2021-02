Serie A, Milan-Crotone: probabili formazioni

A San Siro domenica pomeriggio andrà in scena Milan-Crotone, il più classico dei testacoda con i padroni di casa che sapranno già il risultato delle dirette inseguitrici – Inter, Roma e Juventus – e potrebbero avere l’occasione per distanziarle ulteriormente oppure riprendersi la posizione sottrattagli dai cugini nerazzurri.

Pioli dovrà rinunciare agli infortunati Kjaer e Brahim Diaz. In avanti, nonostante la prova non brillante a Bologna nell’ultima uscita, sarà sempre Ibrahimovic a tenere alta la bandiera dei rossoneri con Saelemaekers, Rebic e Calhanoglu che agiranno alle sue spalle, anche se Leao e Castillejo potrebbero prendere il posto di qualcuno dei precedenti.

Stroppa ha fuori Messias per squalifica, invece sono out per infortunio Cuomo, Molina e Cigarini, e Pereira è in dubbio a causa di una contrattura muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa

OMNISPORT | 05-02-2021 12:13