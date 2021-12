Serie A, Milan: dalla Francia offrono Diallo

30-12-2021 20:40

Si torna a parlare di mercato Milan, e in particolare di difensori. Si sa che i rossoneri stanno cercando un difensore centrale per rimpiazzare l’infortunato Simon Kjaer, out per tutta la stagione. Dalla Francia, e in particolare l’emittente RCM Sport, fa il nome di Abdou Diallo per il Milan.

Il PSG infatti lo avrebbe offerto al Milan ma solamente a patto di impegnarsi ad acquistarlo definitivamente, mentre i rossoneri cercano un prestito secco a gennaio, o al massimo con un semplice diritto di riscatto. Inoltre, lo stesso giocatore avrebbe manifestato scarsa voglia di muoversi in inverno.

Se ne potrebbe riparlare, ma per il momento è difficile.

