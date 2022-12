Serie A, Milan: il Liverpool su Bennacer

18-12-2022 17:20

Ismael Bennacer è un giocatore importantissimo nello schieramento del Milan di Stefano Pioli. In coppia con Tonali è tornato sui suoi livelli abituali e ora fa gola a tantissimi club in giro per l’Europa.

Il giocatore sta ora negoziando il rinnovo di contratto ma, stando a Relevo, sarebbe finito nel mirino del Liverpool per rinforzare il proprio centrocampo. Sembra infatti che sia in programma entro la fine dell’anno un incontro con l’agente del giocatore, con cui vorrebbero intavolare una possibile trattativa, e sarebbero pronti ad avanzare un’offerta al Milan.