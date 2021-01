Serie A, Milan-Juventus si gioca: i bianconeri partono per Milano

Milan–Juventus, big match della sedicesima giornata di Serie A, si giocherà regolarmente questa sera alle 20.45. Non è ancora l’ufficiale l’esito degli ultimi tamponi in casa bianconera, ma nella lista dei convocati diffusa da Andrea Pirlo non risultano nuove defezioni.

La partita tra rossoneri e bianconeri era stata messa in dubbio dopo le positività al Coronavirus di Alex Sandro e Cuadrado, che hanno fatto sospettare di un inizio di focolaio di Covid nella squadra torinese. In molti temevano un déjà vu di Juventus-Napoli di inizio stagione, quando gli azzurri furono bloccati dall’Asl campana e non partirono per l’Allianz Stadium.

“Dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano”, avevano fatto sapere dall’Asl di Torino.

Nulla di tutto questo: i campioni d’Italia sono invece regolarmente partiti con due pullman alla volta del capoluogo lombardo. Nella lista, oltre ai due positivi, manca solo l’infortunato Alvaro Morata.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti – Ronaldo, Dybala, Da Graca

OMNISPORT | 06-01-2021 12:31