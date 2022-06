Serie A, Milan-Maldini: ora o mai più

30-06-2022 08:13

Siamo arrivati al momento della verità per quanto riguarda il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti, artefici della rosa che poi ha vinto il recente Scudetto, vedranno il proprio contratto con i rossoneri scadere nella giornata di oggi, e da domani saranno liberi di firmare con qualunque altra squadra.

Nel recente passato almeno non si è mai visto due dirigenti Campioni d’Italia arrivare in scadenza in un modo simile. Rimane ottimismo per il buon esito della trattativa, e molto probabilmente domani saremo qui a parlare di accordo raggiunto, ma la situazione rimane molto particolare, anche perché il Milan non ha altre valide alternative al duo di mercato.

