Serie A, Milan: Pioli non ha nulla da invidiare a Inter e Napoli

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta contro lo Spezia, in programma domani alle ore 15.00. Spezia e Milan si sono incontrati solamente tre volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio è di due vittorie per i rossoneri ed una per i liguri, arrivata proprio nell’ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato (2-0 al Picco lo scorso febbraio).

Queste le parole dell’allenatore rossonero, iniziando dall’importanza dei tifosi e dall’ultimo precedente con lo Spezia:

“Con i nostri tifosi abbiamo più energia, entusiasmo e sostegno. Siamo partiti bene in casa ma siamo solo all’inizio. Domani non siamo a San Siro e giochiamo contro avversari da rispettare. Non pensiamo all’anno scorso. Dobbiamo giocare da Milan con le nostre qualità e le nostre caratteristiche. Sono sempre le qualità dei giocatori, soprattutto nel finale delle azioni, a risolvere le partite. Ho giocatori di qualità che dovranno sfruttare le situazioni vantaggiose”.

Dopo di che, Pioli fa un punto sui singoli, iniziando da Brahim Diaz, Giroud, Pietro Pellegri, Florenzi e Leao, che ha realizzato finora una doppietta in Serie A, nella sfida dell’ottobre 2020 contro lo Spezia:

“Brahim sta bene come tutti. Valuterò le condizioni dei miei giocatori per schierare la formazione migliore possibile. Olivier è convocabile, sta bene e ha grande entusiasmo, potrà essere della partita. Pietro bene, attacca la profondità, ha buone caratteristiche e va sfruttato. Voglio chiarire la situazione: abbiamo avuto solo due infortuni muscolari, Kessié e Krunic. Il primo ha avuto un’estate complicata, l’altro in nazionale. Gli altri sono tutti affaticamenti come Calabria. Mentre Ibra, Bakayoko e Giroud hanno avuto dei traumi. Quindi due infortuni muscolari da luglio non sono allarmanti. Dispiace non avere tutti i giocatori ma sfrutto le risorse a disposizioni. Florenzi non sarà convocato per un trauma contusivo al ginocchio. Non è ancora al 100% ma è intelligente tatticamente e ci faccio molto affidamento. Rafa deve diventare più concreto in zona di rifinitura e in fase realizzativa. Lui è migliorato molto e adesso manca l’ultimo tassello”.

Il tecnico rossonero ha la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo in questa stagione, battagliando con tutti, senza avere nulla da invidiare a Inter e Napoli, le due attuali capoliste:

“Assolutamente si. I miei giocatori vogliono vincere ogni partita. Siamo giovani, ma a livello di competenza e partecipazione è una squadra matura. Abbiamo la convinzione di fare bene da domani fino alla fine, bisogna essere sempre al 100%. Nulla da invidiare a Napoli e Inter. Il Napoli me lo aspettavo: è una squadra che non ha nulla da invidiare tatticamente e tecnicamente, hanno un gruppo solido e hanno aggiunto Anguissa che è un giocatore molto forte. Sarà un campionato molto equilibrato e tutte le big lotteranno per il vertice. Sono molto contento della mia squadra, abbiamo tante soluzioni e dobbiamo continuare su questa strada”.

Infine, Pioli rimarca le capacità dello Spezia ricordando il match dei liguri contro la Juventus:

“Hanno fatto una grande partita, hanno avuto l’occasione di andare sul 3-1. Dovremo essere bravi a non farli ripartire perché sono veloci. Poi vedremo che scelte faranno, noi dovremo essere lucidi nel leggere il match”.

OMNISPORT | 24-09-2021 14:54