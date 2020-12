Serie A, Milan: Rafael Leao segna il gol più veloce della storia

Rafael Leao entra nella storia della Serie A. L’attaccante portoghese del Milan ha segnato contro il Sassuolo la rete più veloce della storia del massimo campionato italiano: il lusitano è andato in gol dopo appena 6 secondi e 76 centesimi dal fischio d’inizio della partita del Mapei Stadium.

Leao ha battuto il record che apparteneva da quasi vent’anni a Paolo Poggi, che segnò in 8 secondi in un Fiorentina-Piacenza del dicembre 2001. Leao è andato a segno grazie a uno schema fulmineo e svolto alla perfezione dagli attaccanti rossoneri. Secondo Sky, quella di Leao è inoltre la rete più rapida nella storia dei 5 più importanti campionati europei.

Dopo Leao e Poggi, nel podio delle reti più veloci c’è Marco Branca, a segno in 9 secondi dopo un Fiorentina-Udinese del 10 gennaio 1993.

Seguono Gianfranco Matteoli in Inter-Cesena del 27 novembre 1988, nove secondi e qualche decimo, Tullio Ghersetich in Fiorentina-Como del 1953, dopo 10 secondi, e la leggenda dell’Inter Sandro Mazzola, a segno dopo 13 secondi di gioco in un derby del 1963 tra Inter e Milan.

OMNISPORT | 20-12-2020 15:31